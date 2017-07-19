Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью больного раком Задорного
9 вредных советов загорающим
Савченко высказалась о создании Малороссии
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
На Украине 3 теплохода с 350 людьми сели на мель – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Природные пожары в Калифорнии
16:42 (мск), источник: Sputnik.by

Макей: Беларусь страдает от украинского конфликта

Беларусь, по словам дипломата, расценивает Россию и Украину как самых близких соседей и самых главных торгово-экономических партнеров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Беларусь заинтересована в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Данное заявление он сделал во время подхода к прессе по итогам встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, который прибыл с визитом в Минск.

«Вы знаете нашу позицию по отношению к ситуации в Украине. Она была заявлена президентом некоторое время назад и после этого многократно была подтверждена, в том числе на высшем уровне. Она остается неизменной», — заявил Макей, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Минск исходит из того, что и Россия, и Украина являются для Беларуси самыми близкими странами на постсоветском пространстве, потому что они соседи и самые главные торгово-экономические партнеры.

Читайте также
Перспективы есть, но споры еще будут — Ринкевичс о будущем отношений Беларуси и ЕС

«И мы, конечно же, категорически не приемлем той ситуации, которая существует сегодня в этом треугольнике: Беларусь — Россия — Украина», — сказал Макей.

Чего опасается Беларусь

Глава МИД также подчеркнул, что Беларусь выступает за установление мира и спокойствия в регионе и за скорейшее разрешение украинского конфликта, потому что испытывает негативное влияние от этого.

«Беларусь страдает из-за этого конфликта, из-за того, что существуют взаимные санкции между Россией и Европейским союзом. Это оказывает негативное влияние на наши торгово-экономические отношения. Мы не хотели бы этого», — подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил существование опасности для Беларуси в связи с наличием большого количества огнестрельного оружия у участников конфликта на востоке Украины.

«Для нас опасность еще состоит и в том, что даже по тем же самым данным украинской стороны, в Украине около 900 тысяч единиц зарегистрированного огнестрельного оружия находится на руках у людей. А по неофициальным данным количество такого оружия превышает 3−4 миллиона», — сказал Макей.

Министр подчеркнул, что в целом данная ситуация оказывает негативное влияние не только на торгово-экономические отношения, но и на человеческие отношения.

Мирные переговоры

«Позиция Беларуси состоит в том, что это наши дружественные, родные государства, и мы обязаны сделать все, чтобы и в Украине как можно скорее воцарился мир и согласие, и чтобы отношения между этими государствами тоже носили дружественный характер», — подчеркнул Макей.

Между тем, сегодня в Минске проходит очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Фоном для переговоров о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе, решении гуманитарных, экономических и политических вопросов мирного урегулирования станет выдвинутая главой самопровозглашенной Донецкой народной республики инициатива о создании государства Малороссия, вызвавшая неоднозначную реакцию как у сторон, вовлеченных в минский переговорный процесс, так и экспертов.

А уже завтра с официальным визитом в Киев отправится президент Беларуси Александр Лукашенко. Как ожидается, одной из тем встречи белорусского лидера с президентом Украины Петром Порошенко станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Самые яркие воспоминания от 'Славянского базара' – в Instagram звезд
Законопроект об ответственности соцсетей заново внесут в Госдуму
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Ткачев пообещал снижение цен на овощи к августу-сентябрю
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь