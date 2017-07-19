Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах участникам реновации

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Законопроект в том числе подразумевает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) разницы между стоимостью полученной квартиры и старой.

«Мы неоднократно говорили, что жители Москвы не получат никакого дополнительного обременения в виде налогообложения НДФЛ», — сказал Гончар. Он пояснил, что стоимость квартиры, получаемой в рамках программы реновации, существенно выше прежней квартиры участников программы. Законопроект принимается, чтобы у граждан не возникло никаких проблем с налоговыми органами, подчеркнул депутат.

Законопроектом также предусматривается создание Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве, основным источником финансирования которого будут средства из бюджета столицы.

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Кроме того, фонд наделяется правом привлекать денежные средства граждан по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов. Фонд в свою очередь освобождается от налога на прибыль и НДС.

По мнению автора законопроекта, эти предложения будут способствовать эффективной реализации фондом программы реновации и защите жилищных прав граждан.

При этом в случае вступления закона в силу эти нормы будут распространяться не только на Москву, но и на другие регионы, где может быть запущена программа реновации, сообщил Гончар. По его словам, выпадающие доходы бюджета от принимаемых налоговых льгот будут «небольшими».