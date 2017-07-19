Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг больного раком Задорнова рассказал о планах артиста
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Названа реальная стоимость свадьбы дочери судьи
Российских дачников ждут нововведения
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Кадыров сообщил, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Хрупкие льды Антарктиды
18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Автоинспекторам вернули право останавливать машины вне постов

Российским автоинспекторам вновь разрешили останавливать машины вне стационарных постов. Об этом в среду, 19 июля, на совещании у президента России с членами правительства сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, ограничивающий полномочия гаишников приказ, принятый пять лет назад, был ошибкой с учетом «транспортной логистики и географии нашей страны».

Горовой добавил, что в ведомстве также решили останавливать пассажирские автобусы в случае, если режим труда их водителей будет нарушен. Таким образом, предлагается дать им возможность отдохнуть.

Читайте также
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения

«Мы прогнозируем определенный негатив среди пассажиров. Но, поработав месяц в таком режиме, думаю, побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей», — отметил представитель МВД. Как сотрудники правопорядка будут определять, устал ли водитель автобуса, Горовой не уточнил.

Согласно действующему приказу МВД России № 297, инспектор имеет право остановить автомобиль для проверки документов и перевозимого груза только на стационарных постах ДПС. Кроме того, запрещается тормозить машины без необходимости. Остановка транспортных средств в других местах допускается только в «период проведения специальных мероприятий».

В октябре 2012 года Виктор Нилов, занимавший пост главы ГИБДД России, подписал приказ, фактически отменивший «палочную систему». Как писали «Известия», автоинспекторам предписывалось с помощью видеокамер бросить все силы на борьбу с серьезными нарушениями ПДД, пьянством за рулем и нарушением скоростного режима. При этом им было приказано «не останавливать автомобилистов без веских причин» и «не гоняться за служебной отчетностью».

Комментарии
4
Брис Борисович
Вот ,они оживились.Сейчас штат раздуют и держись народ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
САНЯ ВЕТРОВ
Тоесть опять вернут засады...пусть лучше посты восстановят...а не как сейчас стоят заколоченные на въездах и выездах из городов...где миллионы были выброшены на их постройку ..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алекс Тенькофф
Чтобы спасти Россию - нужно сжечь Москву. Кутузов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Депутаты: Наша зарплата должна быть выше, чем учителей и врачей
"Для всего мира будет лучше, если Россия исчезнет"
Депутаты: Наша зарплата должна быть выше, чем учителей и врачей
Законопроект о модерации соцсетей заново внесут в Госдуму
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь