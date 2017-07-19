Шишов не сможет помочь с работой экс-мэру Омска Двораковскому
Шишов и Двораковский являются друзьями и бывшими коллегами по «Мостовику».
Шишов и Двораковский являются друзьями и бывшими коллегами по «Мостовику».
Тем не менее он готов пожать Двораковскому руку и оказать посильную поддержку.
— Я с удовольствием пожму ему руку и окажу поддержку, я это и делаю. Но я не имею права брать его на работу, потому что я сейчас являюсь наемным работником. Соответственно, я не связан с финансовыми потоками и не принимаю кадровых решений, — сказал Шишов.
Напомним, До 2012 года Шишов и Двораковский были коллегами, последний занимал должность главного инженера «Мостовика», которую покинул ради карьеры мэра. Сейчас Шишов работает в московской девелоперской компании «Лидер-Инвест», куда устроился сразу после освобождения из колонии по УДО. Эту информацию он ранее лично подтверждал СМИ.
Двораковский неожиданно подал в отставку 19 июля, на последнем заседании текущего созыва Горсовета. Депутаты его заявление приняли. С завтрашнего дня обязанности главы города будет исполнять