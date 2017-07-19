Шишов не сможет помочь с работой экс-мэру Омска Двораковскому

Экс-гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов дал комментарий по поводу добровольной отставки мэра Омска Вячеслава Двораковского, с которым его связывает давняя дружба. Он заявил «Суперомску», что был бы рад предложить бывшему градоначальнику новую работу, но сейчас сам является наемным работником, поэтому таких полномочий у него нет.

Тем не менее он готов пожать Двораковскому руку и оказать посильную поддержку.

— Я с удовольствием пожму ему руку и окажу поддержку, я это и делаю. Но я не имею права брать его на работу, потому что я сейчас являюсь наемным работником. Соответственно, я не связан с финансовыми потоками и не принимаю кадровых решений, — сказал Шишов.

Напомним, До 2012 года Шишов и Двораковский были коллегами, последний занимал должность главного инженера «Мостовика», которую покинул ради карьеры мэра. Сейчас Шишов работает в московской девелоперской компании «Лидер-Инвест», куда устроился сразу после освобождения из колонии по УДО. Эту информацию он ранее лично подтверждал СМИ.