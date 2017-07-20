Михаил Бабич прокомментировал ситуацию на АвтоВАЗе
По словам полпреда, власти активно участвуют в организации взаимодействия между российскими производителями автокомпонентов и тольяттинским предприятием.
По словам полпреда, власти активно участвуют в организации взаимодействия между российскими производителями автокомпонентов и тольяттинским предприятием.
Как информирует fedpress.ru, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прокомментировал ситуацию на АвтоВАЗе и сообщения о грядущих сокращениях на предприятии.
«В последние годы ситуация на АвтоВАЗе была крайне сложной. По итогам 2015 года убыток предприятия составлял почти 66 млрд рублей. В 2016 году он немного снизился — до 40 млрд рублей. С 2010 по 2016 годы произошло значительное снижение численности персонала, что внесло дополнительную социальную напряженность и в Самарской области и в других регионах, где расположены
Также полпред президента в ПФО сообщил, что правительство и администрация президента продолжают следить за соблюдением социальных гарантий по отношению к сотрудникам АвтоВАЗа. «Есть сокращения, которые заявляет АвтоВАЗ как экономически обоснованные, но для нас очень важно, чтобы эти процедуры были сопряжены с исполнением социальных гарантий. Сейчас в Тольятти идет активная работа по созданию индустриального парка. Если люди найдут возможность и дальше работать для АвтоВАЗа, они не будут сокращены и уволены, а получат высокооплачиваемые рабочие места в этом парке. Сейчас там работают почти 800 человек. Емкость его может достичь 5−6 тысяч человек. Речь о предприятиях малого и среднего бизнеса, которые будут работать на АвтоВАЗ, но главное — люди ничего не потеряют. Мы говорим не об увольнении, а о переходе в новое качество. Социальный пакет, безусловно, будет соблюден. С сентября по июль 2016 года АвтоВАЗ направил 1,2 млрд рублей на компенсации и соцвыплаты сотрудникам, которые уходили на пенсию или проходили переобучение, чтобы получить новую профессию. Такая практика будет продолжена, поддержку окажет и правительство РФ, соответствующее постановление уже находится в высокой стадии готовности. Главное, чтобы люди не волновались: и правительство, и администрация президента внимательно следят за обстановкой в Тольятти, на АвтоВАЗе и смежных предприятиях, чтобы все гарантии были соблюдены», — сказал Михаил Бабич.
Ранее стало известно от планах АвтоВАЗа по сокращению более 8 тысяч человек в течение 2017−2018 годов.