Турецкие СМИ рассекретили американские военные базы в Сирии

Источник: AP 2017

Из сообщения следует, что с 2015 года одна авиабаза действует в районе Рмеилан юго-восточной провинции Эль-Хасака, она достаточно крупная, чтобы принимать транспортные самолеты.

В 2016 году была открыта авиационная база в районе Хараб-Иск города Айн-эль-Араб, ее размеры таковы, что позволяют размещать только вертолеты. Она также используется в качестве перевалочного пункта на одном из маршрутов доставки военной помощи курдам.

Упоминаются еще три базы в провинции Эль-Хасака, последняя из которых была построена в районе Таль Байдар. На ней находятся сто военнослужащих США. На базе Аш Шаддади размещены около 150 американских военных. Опорные пункты созданы для борьбы с боевиками ИГ.

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Еще две базы расположены в городе Манбидж, они предназначены для операций против сил Свободной сирийской армии.

Как отмечает агентство, еще три базы расположены на севере провинции Ракка. На двух из них, помимо американских солдат, находятся французские военные. Третья база работает в качестве центра связи коалиционных сил и базы для операций по уничтожению коммуникаций боевиков ИГ. Кроме этого, она используется для переброски снаряжения курдским силам.