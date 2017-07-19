Турецкие СМИ рассекретили американские военные базы в Сирии
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Секретные данные о расположении военных баз США в Сирии опубликовало турецкое информационное агентство Anadolu.
Из сообщения следует, что с 2015 года одна авиабаза действует в районе Рмеилан
В 2016 году была открыта авиационная база в районе
Упоминаются еще три базы в провинции
Еще две базы расположены в городе Манбидж, они предназначены для операций против сил Свободной сирийской армии.
Как отмечает агентство, еще три базы расположены на севере провинции Ракка. На двух из них, помимо американских солдат, находятся французские военные. Третья база работает в качестве центра связи коалиционных сил и базы для операций по уничтожению коммуникаций боевиков ИГ. Кроме этого, она используется для переброски снаряжения курдским силам.
На военных опорных пунктах размещаются подразделения, участвующие в боевых действиях, в силу чего они засекречены и обозначены как «закрытая зона». Военнослужащие на этих базах координируют авиаудары, артобстрелы, проводят оперативное планирование.