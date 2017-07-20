В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?

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Нововведение будет касаться только тех, кто приобрел невозвратные билеты.

Что такое невозвратные билеты?

Как следует из названия, их нельзя вернуть. Покупая такой билет, пассажир отказывается от компенсаций, если он не полетит своим рейсом. Невозвратные билеты, как правило, дешевле, а потому популярнее.

Вернуть деньги за такие билеты можно только в исключительных случаях вроде болезни пассажира, смерти близкого родственника или отказа от полета из-за задержки рейса.

Разве сейчас авиакомпании обязаны провозить багаж бесплатно?

Да, хотя некоторые компании уже сейчас предлагают «безбагажные» тарифы. Все дело в спорной формулировке в Воздушном кодексе: «Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира». Непонятно, могут ли перевозчики самостоятельно решать, как считать эти 10 килограммов. Некоторые авиакомпании предлагают пассажирам провозить с собой бесплатно до 10 килограммов ручной клади, но не багажа. Суды выступают против такой трактовки и требуют предоставлять пассажирам право бесплатно провозить до 10 килограммов багажа.

И теперь все невозвратные билеты будут только с платным багажом?

Это неизвестно, хотя и возможно. Поправки в закон дают авиакомпаниям право самим решать, предоставлять или нет бесплатный багаж для покупателей невозвратных билетов.

Допустим, моя авиакомпания оставила бесплатный провоз багажа даже по невозвратным билетам. Она сама будет выбирать его максимальный вес?

Да, но только в сторону увеличения минимальной нормы — не менее 10 килограммов на одного пассажира.

Я узнаю о платном багаже в последний момент?

Нет, такого не должно случиться. Перевозчик должен сообщить пассажиру об условиях провоза багажа до заключения договора. Это положение явно будет прописано в Воздушном кодексе.

А что будет с ручной кладью?

Ее по-прежнему можно будет провозить бесплатно в пределах нормы, но саму норму тоже устанавливает перевозчик. Правда, ему нужно будет руководствоваться федеральными авиационными правилами, которые (по крайней мере сейчас) довольно запутанны и прямо обговаривают только список вещей, которые можно брать сверх нормы (например, костыли, трость или букет цветов).

Что-то поменяется для покупателей обычных билетов?

Нет, они по-прежнему смогут бесплатно провозить не менее 10 килограммов багажа на одного человека.

И когда эти нормы начнут действовать?

Через 2 месяца после официального опубликования закона. Законопроект еще должен пройти третье чтение в Госдуме и одобрение в Совете Федерации, после чего его должен подписать президент.

Денис Дмитриев