Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
10 трагических и странных смертей во время секса
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
25Юбилей Харрисона Форда
21:50 (мск), источник: ТАСС

Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии

Согласно сопроводительным материалам, законопроект создает условия для работы лоукостеров и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении правительственный законопроект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа при его отсутствии.

Изменения предусматривается внести в Воздушный кодекс РФ.

По словам разработчиков, в первую очередь инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок.

Проект закона устанавливает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади. Перевозчик или уполномоченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.

Читайте также
Билет без ручки. В России могут отменить бесплатный багаж в самолетах

Ко второму чтению уточняется, что «норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна». При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

Согласно проекту закона, перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором.

Ко второму чтению также уточняется возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади в соответствии с правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета.

Законопроект создает условия для формирования и работы низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов

за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира, указывали авторы в сопроводительных материалах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментарии
1
Брис Борисович
Да,облегчили жизнь Россиян,решили глабальную проблему. А вам интересен процент людей,которым по барабану авиа перелёты,а многие и в самолёт не заходили.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
МИД РФ дал согласие на кандидатуру Хантсмана как посла США в России
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
МИД дал согласие на назначение Хантсмана послом США в России
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Турецкие СМИ рассекретили американские военные базы в Сирии
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь