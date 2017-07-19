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23:22 (мск), источник: ТАСС

WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии

Газета ссылается на источники в американской администрации.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение закрыть программу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

Как полагает издание, это может означать фактический шаг навстречу России, которая выступает в поддержку действующего правительства Сирии.

По данным источников, соответствующее решение Трамп принял почти месяц назад после встречи с директором ведомства Майком Помпео и своим помощником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.

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WP поясняет, что свертывание программы поддержки мятежников, выступающих против президента Башара Асада, не было одним из условий для начала переговоров по заключению соглашения о перемирии на юго-западе Сирии.

По сведениям других источников газеты, решение Трампа было поддержано Иорданией, на территории которой осуществляется подготовка некоторых отрядов боевиков. Такой шаг, как утверждается, является частью более обстоятельной стратегии нынешней администрации, направленной на последовательное заключение с Россией соглашений о локальных перемириях в Сирии.

«Это исключительно важное решение. Путин победил в Сирии», — сказал изданию на условиях конфиденциальности представитель нынешней администрации.

Программа ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции, начатая в 2013 году, была ядром политики администрации Барака Обамы по давлению на Асада, однако, как утверждает газета, «даже ее сторонники стали выражать сомнение в ее эффективности после того, как два года назад Россия перебросила войска в Сирию».

В то же самое время ряд экспертов выражает опасения, что свертывание программы ЦРУ может сыграть на руку радикалам и ударить по авторитету Соединенных Штатов.

Комментарии
1
Vesta *
Дурняк.. Все самое интересное еще впереди.. Никто пока не знает исхода. Осень покажет.
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