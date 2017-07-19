Кремль и Белый дом назвали абсурдом заявления о «тайной встрече» Путина и Трампа

Источник: Reuters

По словам Пескова, лидеры двух стран говорили и во время обеда, обменивались мнениями, но отдельной встречей это назвать нельзя.

Позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить — это проявление той самой шизофрении. Дмитрий Песков Пресс-секретарь российского президента

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«Конечно, употребление такого термина, как какая-то “тайная или секретная встреча” — это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа. И затем на полях визита они неоднократно обменивались какими-то мнениями, они обменивались фразами, то есть это было общение в течение нескольких дней. Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно», — отметил Песков.

В свою очередь, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге, что сообщения американских СМИ о «тайной встрече» лидеров являются продолжением антироссийской истерии. Она добавила, что говорить о том, что эта встреча была тайной, абсурдно.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп вопрос санкций, Сандерс в очередной раз озвучила заявление Белого дома о том, что они обсуждали только санкции, связанные с якобы вмешательством России в выборы в США.

18 июля Reuters сообщило, что Путин и Трамп в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Газета The Washington Post указала, что президенты еще раз побеседовали 7 июля во время ужина, этот разговор продлился около часа.