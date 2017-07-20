Членам компартии Китая велели отказаться от религии под страхом наказания

Источник: AP 2017

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«Члены партии не должны иметь религиозных верований, это красная черта для всех партийцев. Они должны быть убежденными марксистами-атеистами, подчиняться правилам партии и следовать ее идеологии. Искать ценность в религии запрещено», — написал в журнале директор государственного управления по делам религий КНР Ван Цзаоань.

По его словам, верующие партийцы должны отказаться от своих воззрений, а ослушавшихся ждет наказание. Ван указывает: религии должны регулироваться государством и «китаизироваться», а верующим в своих убеждениях надо искать догматы, продвигающие социальную гармонию и развитие.