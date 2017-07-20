Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Что нового в лечении псориаза
Названа реальная стоимость свадьбы дочери судьи
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Новейший вертолет РФ сам защитит себя от ракет – СМИ
РФ ответила на особый режим для въезда в Украину
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Умер Илья Глазунов
03:26 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье предложили распространить выравнивание энерготарифов на регион

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил добавить регион в список субъектов Дальнего Востока, где снижены тарифы на электроэнергию, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, позволяющий снизить цену на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Он вносит изменения в закон «Об электроэнергетике», регулируя введение надбавки к цене на мощность для потребителей европейской части РФ, Урала и Сибири. Это не коснется населения ДФО, тарифы для которого ниже. Как ранее пояснялось, в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию значительно выше среднероссийского уровня, особенно это касается технологически изолированных электроэнергетических систем, например, Чукотки, Сахалина, Якутии и Камчатки.

Губернатор внес предложение на совещании по подготовке к Президиуму Госсовета РФ под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Есть несколько направлений, где требуется вмешательство федеральных структур. В частности, Приморье не вошло в список дальневосточных регионов, где с 30 июня 2017 года вступил в силу федеральный закон по снижению энерготарифов для коммерческих потребителей. Причины понятны — в крае долгое время для потребителей тарифы на электричество не повышались, но есть же и крупные потребители — предприятия малого и среднего бизнеса, — для которых этот вопрос важен», — сказал Миклушевский, предложив внести поправки в федеральный закон, включив в него Приморье.

Также он поднял вопрос субсидирования внутрикраевых авиаперевозок. «Внутрикраевые маршруты достаточно популярны у населения, поэтому в будущем мы планируем приобрести четвертый самолет малой авиации. Но если для межрегиональных рейсов существует федеральная поддержка, то региональная авиация финансируется полностью из краевого бюджета», — отметил Миклушевский, предложив рассмотреть возможность альтернативного субсидирования.

Левитин поручил Минтрансу проработать этот вопрос, а также представить предложения по льготным тарифам на авиаперевозки на Дальний Восток в летнее время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
МИД дал согласие на назначение Хантсмана послом США в России
ГД одобрила отмену бесплатного багажа при невозвратных билетах
Кремль ответил на заявления о «тайной встрече» Путина и Трампа
АСВ отреагировало на протест Генпрокуратуры по банку «Югра»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь