В Приморье предложили распространить выравнивание энерготарифов на регион

Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, позволяющий снизить цену на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Он вносит изменения в закон «Об электроэнергетике», регулируя введение надбавки к цене на мощность для потребителей европейской части РФ, Урала и Сибири. Это не коснется населения ДФО, тарифы для которого ниже. Как ранее пояснялось, в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию значительно выше среднероссийского уровня, особенно это касается технологически изолированных электроэнергетических систем, например, Чукотки, Сахалина, Якутии и Камчатки.

Губернатор внес предложение на совещании по подготовке к Президиуму Госсовета РФ под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Есть несколько направлений, где требуется вмешательство федеральных структур. В частности, Приморье не вошло в список дальневосточных регионов, где с 30 июня 2017 года вступил в силу федеральный закон по снижению энерготарифов для коммерческих потребителей. Причины понятны — в крае долгое время для потребителей тарифы на электричество не повышались, но есть же и крупные потребители — предприятия малого и среднего бизнеса, — для которых этот вопрос важен», — сказал Миклушевский, предложив внести поправки в федеральный закон, включив в него Приморье.

Также он поднял вопрос субсидирования внутрикраевых авиаперевозок. «Внутрикраевые маршруты достаточно популярны у населения, поэтому в будущем мы планируем приобрести четвертый самолет малой авиации. Но если для межрегиональных рейсов существует федеральная поддержка, то региональная авиация финансируется полностью из краевого бюджета», — отметил Миклушевский, предложив рассмотреть возможность альтернативного субсидирования.