Корвет «Совершенный» из Хабаровского края войдёт в боевой состав ТОФ

В столице Приморья сегодня, 20 июля, состоится торжественная церемония подъёма военно-морского флага на корвете «Совершенный», изготовленного на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. После этого корабль войдёт в боевой состав Тихоокеанского флота.

«После подписания акта о приёме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включён в боевой состав Тихоокеанского флота», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

В церемонии примут участие представители командования ТОФ, завода, администрации края, ветераны ВМФ, а также губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Совершенный» — четвёртый серийный корвет проекта 20380 и первый из дальневосточных кораблей. Его построили на Амурском судостроительном заводе. В августе 2016 года по воде корабль отправился на приморский завод «Звезда» для окончательной доводки и прохождения испытаний. В конце января 2017 года корвет вышел на ходовые испытания, которые успешно завершились 4 июля.