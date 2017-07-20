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03:28 (мск), источник: Восток Медиа

Корвет «Совершенный» из Хабаровского края войдёт в боевой состав ТОФ

Торжественная церемония поднятия военно-морского флага пройдёт сегодня во Владивостоке.

В столице Приморья сегодня, 20 июля, состоится торжественная церемония подъёма военно-морского флага на корвете «Совершенный», изготовленного на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. После этого корабль войдёт в боевой состав Тихоокеанского флота.

«После подписания акта о приёме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включён в боевой состав Тихоокеанского флота», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

В церемонии примут участие представители командования ТОФ, завода, администрации края, ветераны ВМФ, а также губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Совершенный» — четвёртый серийный корвет проекта 20380 и первый из дальневосточных кораблей. Его построили на Амурском судостроительном заводе. В августе 2016 года по воде корабль отправился на приморский завод «Звезда» для окончательной доводки и прохождения испытаний. В конце января 2017 года корвет вышел на ходовые испытания, которые успешно завершились 4 июля.

Длина корвета — более 100 метров, водоизмещение — 2220 тонн. «Совершенный» способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Он вооружён противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и зенитно-ракетным комплексом «Редут», торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберными пулемётными и гранатометными установками. На корме находится вертолётная площадка с ангаром для базирования Ка-27 в противолодочном варианте.

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