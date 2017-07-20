Галина Горст: «С этим созывом горсовета не повезло ни мне, ни мэру»

— Галина Николаевна, как в целом можете охарактеризовать пятый созыв Омского городского Совета, завершивший свою работу?

— Очень интересный и активный депутатский корпус работал в рамках пятого созыва. В предыдущем созыве работало много бюджетников, поэтому было больше послушных депутатов. С их преемниками в хорошем смысле не повезло ни мне, ни мэру. Активные споры происходили по всем вопросам. Могу сказать, что это было очень интересно. Удавалось находить решения.

— Может быть, дело в том, что в этом созыве работало много лоббистов, представлявших разные интересы?

— Не исключаю, что кто-то лоббировал какие-то интересы, но, тем не менее, работа проводилась с глубоким анализом и выездами на место. Мнение большинства учитывалось всегда.

— Каково хрупкой женщине было работать с таким ершистым депутатским составом?

— Все это пришлось наглядно демонстрировать на последнем пленарном заседании, когда решался вопрос об отставке мэра. Вы все видели сами. (Для принятия решения об отставке Вячеслава Двораковского председателю горсовета пришлось объявлять перерыв и проводить срочное заседание комитета по регламенту для соблюдения всех процедурных формальностей — прим. ред.).

— Вы не собираетесь участвовать в новых выборах. Какие планы на будущее?

— Буду заниматься любимыми делами. Предстоит проанализировать то, что произошло. Для меня это очень интересно. Может, напишу какие-то воспоминания.

— В семье, у себя дома председатель Омского городского Совета является председателем?