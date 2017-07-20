Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на саммите G20 обсуждал усыновления
Президент США отметил, что беседа продолжалась около 15 минут, лидеры двух стран «говорили о разных вещах» и «это было очень интересно».
Президент США отметил, что беседа продолжалась около 15 минут, лидеры двух стран «говорили о разных вещах» и «это было очень интересно».
Он отметил, что беседа продолжалась около 15 минут, и напомнил, что рядом с Путиным сидела первая леди США Меланья Трамп. «Приближалось время десерта, — сообщил Трамп. — Я подошел, просто чтобы поприветствовать Меланью, и когда я был там, я поздоровался с Путиным».
«На самом деле по большей части это были любезности», — добавил он.
Просто говорили о разных вещах. На самом деле это было очень интересно, мы говорили об усыновлениях.
Он пояснил, что речь шла об усыновлении детей из России.
Американский лидер напомнил, что эту же тему обсуждал его сын Дональд Трамп — младший на состоявшейся в
Он добавил, что до последнего времени не знал о контактах сына с Весельницкой. Республиканец подчеркнул, что не нуждался в предоставлении российской стороной компрометирующей информации, касающейся его главной соперницы на президентских выборах — Хиллари Клинтон.
Назначение Сешнса
Американский лидер рассказал, что сожалеет, что назначил на пост министра юстиции Джеффа Сешнса, так как тот отказался от участия в расследовании по России.
«Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался взять самоотвод, то должен был сказать мне об этом до того, как согласился занять должность, и я выбрал бы
Ранее Сешнс отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Он принял такое решение в связи со скандалом, который разразился
Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов осуществляет ФБР. Параллельное расследование проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно говорили о беспочвенности подозрений в
Средства давления
Трамп не исключает, что бывший директор ФБР Джеймс Коми хотел использовать для давления на него компрометирующее досье, собранное ранее бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. Трамп говорил о событиях 6 января, когда директор ФБР ознакомил его с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб компрометирующей президента США информации личного и финансового характера.
«По моему мнению, он поделился этим со мной для того, чтобы я думал, что у него на меня
«Когда он рассказал мне об этом, я заявил, что это просто измышления, — добавил Трамп. — Там не было ни слова правды. Я просто подумал, что это явный обман».
Впоследствии американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа, а газета The Wall Street Journal выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, укомплектованная бывшими сотрудниками британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляли Кристофер Стил и Кристофер Борроуз. Несмотря на бездоказательность досье, в связи с его публикацией вспыхнул скандал. Трамп уже неоднократно выражал по этому поводу возмущение.
Трамп также опроверг утверждения
«Я не помню, что бы