Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на саммите G20 обсуждал усыновления

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время ужина, организованного в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге, обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным тему усыновления в Соединенных Штатах детей из РФ. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал в опубликованном в среду интервью газете The New York Times.

Он отметил, что беседа продолжалась около 15 минут, и напомнил, что рядом с Путиным сидела первая леди США Меланья Трамп. «Приближалось время десерта, — сообщил Трамп. — Я подошел, просто чтобы поприветствовать Меланью, и когда я был там, я поздоровался с Путиным».

«На самом деле по большей части это были любезности», — добавил он.

Просто говорили о разных вещах. На самом деле это было очень интересно, мы говорили об усыновлениях. Дональд Трамп

Он пояснил, что речь шла об усыновлении детей из России.

Американский лидер напомнил, что эту же тему обсуждал его сын Дональд Трамп — младший на состоявшейся в Нью-Йорке в июне 2016 года встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. «Это интересно, потому что, в частности, этого касалась беседа, которую Дон вел на той встрече», — сообщил хозяин Белого дома.

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Он добавил, что до последнего времени не знал о контактах сына с Весельницкой. Республиканец подчеркнул, что не нуждался в предоставлении российской стороной компрометирующей информации, касающейся его главной соперницы на президентских выборах — Хиллари Клинтон. Трамп-младший ранее признал, что рассчитывал получить от Весельницкой такие данные.

Назначение Сешнса

Американский лидер рассказал, что сожалеет, что назначил на пост министра юстиции Джеффа Сешнса, так как тот отказался от участия в расследовании по России.

«Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался взять самоотвод, то должен был сказать мне об этом до того, как согласился занять должность, и я выбрал бы кого-нибудь другого», — подчеркнул Трамп.

Ранее Сешнс отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Он принял такое решение в связи со скандалом, который разразился из-за того, что министр якобы скрывал факт своих встреч с послом РФ в Вашингтоне.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов осуществляет ФБР. Параллельное расследование проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно говорили о беспочвенности подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Средства давления

Трамп не исключает, что бывший директор ФБР Джеймс Коми хотел использовать для давления на него компрометирующее досье, собранное ранее бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. Трамп говорил о событиях 6 января, когда директор ФБР ознакомил его с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб компрометирующей президента США информации личного и финансового характера.

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«По моему мнению, он поделился этим со мной для того, чтобы я думал, что у него на меня что-то есть», — заявил Трамп. На вопрос о том, считает ли он, что это досье могло рассматриваться как средство давления на него, он ответил утвердительно. «Да, я так думаю, — сказал он. — Оглядываясь назад».

«Когда он рассказал мне об этом, я заявил, что это просто измышления, — добавил Трамп. — Там не было ни слова правды. Я просто подумал, что это явный обман».

Впоследствии американский ресурс BuzzFeed выложил в интернет все 35 страниц этого документа, а газета The Wall Street Journal выяснила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская фирма Orbis Business Intelligence, укомплектованная бывшими сотрудниками британских спецслужб. По сведениям издания, компанию возглавляли Кристофер Стил и Кристофер Борроуз. Несмотря на бездоказательность досье, в связи с его публикацией вспыхнул скандал. Трамп уже неоднократно выражал по этому поводу возмущение.

Трамп также опроверг утверждения экс-директора ФБР о том, что он пытался оказать на него давление в ходе встречи один на один в Овальном кабинете Белого дома 14 февраля и просил его прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, занимавшего ранее пост помощника президента по национальной безопасности. Флинн ушел с этого поста после обвинений в том, что не полностью проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о содержании беседы с послом РФ Сергеем Кисляком.

«Я не помню, что бы когда-либо обсуждал с ним [директором ФБР] что-либо подобное», — заявил Трамп, подчеркнув при этом, что показания Коми на слушаниях в Конгрессе по этому поводу «напичканы ложью».