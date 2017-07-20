Приставы Хабаровского края и ЕАО объединятся под одной крышей
Слияние двух территориальных управлений произойдёт 1 августа.
Слияние двух территориальных управлений произойдёт 1 августа.
Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проходят процедуру слияния. Она завершится 1 августа 2017 года. С этого дня два управления заработают под одной крышей.
«Мы сейчас готовим
С начала августа все письма, обращения и другую корреспонденцию необходимо будет направлять в управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Кто будет руководить новым ведомством — на данный момент не сообщается. Сейчас управление в Хабаровском крае возглавляет и. о. главного судебного пристава Хабаровского края Анатолий Касьяненко. В ЕАО на аналогичной должности находится Татьяна Банникова.
Федеральная служба судебных приставов занимается контролем и приведением в исполнение решений судов, а также обеспечением безопасности в них. Служба подчиняется Министерству юстиции Российской Федерации.