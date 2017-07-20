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07:23 (мск), источник: Восток Медиа

Приставы Хабаровского края и ЕАО объединятся под одной крышей

Слияние двух территориальных управлений произойдёт 1 августа.

Источник: Восток Медиа

Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проходят процедуру слияния. Она завершится 1 августа 2017 года. С этого дня два управления заработают под одной крышей.

«Мы сейчас готовим организационно-распорядительные мероприятия для слияния. Головное управление двух регионов будет находиться в Хабаровске. В процессе реорганизации готовим таблички, печати, бланки и другую продукцию», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» официальный представитель пресс-службы управления ФССП России по краю Константин Ермаков.

С начала августа все письма, обращения и другую корреспонденцию необходимо будет направлять в управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Кто будет руководить новым ведомством — на данный момент не сообщается. Сейчас управление в Хабаровском крае возглавляет и. о. главного судебного пристава Хабаровского края Анатолий Касьяненко. В ЕАО на аналогичной должности находится Татьяна Банникова.

Федеральная служба судебных приставов занимается контролем и приведением в исполнение решений судов, а также обеспечением безопасности в них. Служба подчиняется Министерству юстиции Российской Федерации.

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