Приставы Хабаровского края и ЕАО объединятся под одной крышей

Источник: Восток Медиа

Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проходят процедуру слияния. Она завершится 1 августа 2017 года. С этого дня два управления заработают под одной крышей.

«Мы сейчас готовим организационно-распорядительные мероприятия для слияния. Головное управление двух регионов будет находиться в Хабаровске. В процессе реорганизации готовим таблички, печати, бланки и другую продукцию», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» официальный представитель пресс-службы управления ФССП России по краю Константин Ермаков.

С начала августа все письма, обращения и другую корреспонденцию необходимо будет направлять в управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Кто будет руководить новым ведомством — на данный момент не сообщается. Сейчас управление в Хабаровском крае возглавляет и. о. главного судебного пристава Хабаровского края Анатолий Касьяненко. В ЕАО на аналогичной должности находится Татьяна Банникова.