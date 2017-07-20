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07:45 (мск), источник: СуперОмск

Новый мэр Омска Фролов начал с подготовки к зиме

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов в первый рабочий день в новом качестве провел заседание штаба по подготовке города к зиме.

Первый рабочий день исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова начался с проведения штаба по подготовке к зиме. Новому главе города доложили о том, как идет подготовка к отопительному сезону.

Сергей Фролов, как стало известно «СуперОмску», потребовал жестко взять под контроль подготовку жилья. Особое внимание будет уделено домам без управляющих компаний.

Напомним, что вчера депутаты Омского городского Совета удовлетворили прошение мэра Омска Вячеслава Двораковского об отставке. С сегодняшнего дня исполняет обязанности мэра Сергей Фролов, ранее занимавший пост первого заместителя градоначальника и директора департамента городского хозяйства. Он будет работать в этом качестве до избрания нового мэра Омска в ноябре.

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