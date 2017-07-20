Новый мэр Омска Фролов начал с подготовки к зиме

Первый рабочий день исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова начался с проведения штаба по подготовке к зиме. Новому главе города доложили о том, как идет подготовка к отопительному сезону.

Сергей Фролов, как стало известно «СуперОмску», потребовал жестко взять под контроль подготовку жилья. Особое внимание будет уделено домам без управляющих компаний.