Глава Башкирии отправился с визитом в Киргизию
Рустэм Хамитов встретится с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.
Рустэм Хамитов встретится с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.
В минувшую среду, 19 июля, Рустэм Хамитов отправился во главе делегации в Киргизскую республику. В
На форуме обсудят результаты последних научных исследований, образовательных и культурных проектов. Направлено это мероприятие на укрепление гуманитарных связей двух народов.
Делегации из Башкирии презентуют киргизский эпос «Манас», переведенный на башкирский язык и экспозицию «Алтайское кочевье». Авторы подготовили целый живой музей в виде кочевья на 30 юрт для демонстрации образа жизни и традиций кочевых народов.