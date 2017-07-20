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07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии отправился с визитом в Киргизию

Рустэм Хамитов встретится с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.

Источник: РИА "Новости"

В минувшую среду, 19 июля, Рустэм Хамитов отправился во главе делегации в Киргизскую республику. В пресс-службе Главы Башкирии объяснили, что Хамитов примет участие в форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи».

На форуме обсудят результаты последних научных исследований, образовательных и культурных проектов. Направлено это мероприятие на укрепление гуманитарных связей двух народов.

Делегации из Башкирии презентуют киргизский эпос «Манас», переведенный на башкирский язык и экспозицию «Алтайское кочевье». Авторы подготовили целый живой музей в виде кочевья на 30 юрт для демонстрации образа жизни и традиций кочевых народов.

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