От Трампа до Аниты Цой. Кто поздравил Назарбаева

Письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и дня рождения Президента пришли от глав иностранных государств и правительств, депутатов представительных органов, руководителей зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, представителей духовенства и интеллигенции, глав дипломатических миссий, а также трудовых коллективов и отдельных граждан.
«В поздравительных телеграммах глав иностранных государств и правительств особо подчеркивается роль Нурсултана Назарбаева в становлении и динамичном развитии независимого Казахстана, формировании авторитета страны на международной арене и его вклад в строительство молодой столицы Астаны», — отмечает
В адрес Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные послания президента России, председателя КНР, лидеров США, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Украины, Сербии, Хорватии, Италии, Латвии. Также поступили поздравления от председателя правительства России и
«Высокая оценка вклада Нурсултана Назарбаева в сохранение мира и стабильности, а также в создание благоприятных условий для налаживания и развития сотрудничества на межгосударственном уровне дана в письмах и телеграммах руководителей и представителей международных и зарубежных организаций, дипломатических миссий», — отмечает
Поздравительные послания в адрес Президента пришли от генерального секретаря ОДКБ, председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, от президента Делового совета ЕАЭС, председателя Экономического суда СНГ, представителя Парламента РК в Межпарламентской ассамблее СНГ и Парламентской ассамблее ОДКБ, также свои поздравления направил посол Индонезии в РК, председатель Комитета АСЕАН в Астане, председатель делегации по связям со странами Центральной Азии и Монголии Европейского парламента, посол США в Казахстане, зампредседателя и главного секретаря Болгарской индустриальной ассоциации, председатель Межгосударственного авиационного комитета.
«Особые заслуги Главы государства в укреплении сотрудничества и усилении межгосударственной кооперации в регионе отмечаются в многочисленных письмах и телеграммах государственных и общественных деятелей, а также представителей коммерческих структур и граждан Российской Федерации», — отмечается на сайте Аккорды.
Свои поздравления направили также главы республик Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Ингушетии, губернаторы
Высокий авторитет Главы государства в международной политике и его роль в глобальных экономических процессах отмечены в поздравительных посланиях от имени председателя правления Евразийского банка развития,
«Сегодня весь мир знает и уважает суверенный Казахстан как миролюбивое и динамично развивающееся государство. Проводимые Вами реформы уверенно ведут нашу страну и наш народ к процветанию. Миротворческие миссии, глобальная выставка EXPO-2017, постоянный ввод в строй все новых и новых предприятий, согласие и дружба в стране создали мощную платформу и стали залогом дальнейшего развития независимого Казахстана», — написали жители Астаны в письме на имя Президента.
Многочисленные поздравительные адреса поступили также от руководителей министерств и ведомств, акимов областей, представителей депутатского и дипломатического корпуса, руководителей национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций страны.
«Президент Казахстана внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и выражает благодарность всем авторам за поздравления и теплые слова пожеланий», — отмечает