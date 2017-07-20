От Трампа до Аниты Цой. Кто поздравил Назарбаева

Источник: Tengrinews

Письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы и дня рождения Президента пришли от глав иностранных государств и правительств, депутатов представительных органов, руководителей зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, представителей духовенства и интеллигенции, глав дипломатических миссий, а также трудовых коллективов и отдельных граждан.

«В поздравительных телеграммах глав иностранных государств и правительств особо подчеркивается роль Нурсултана Назарбаева в становлении и динамичном развитии независимого Казахстана, формировании авторитета страны на международной арене и его вклад в строительство молодой столицы Астаны», — отмечает пресс-служба Президента Казахстана.

В адрес Нурсултана Назарбаева поступили поздравительные послания президента России, председателя КНР, лидеров США, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Украины, Сербии, Хорватии, Италии, Латвии. Также поступили поздравления от председателя правительства России и премьер-министра Венгрии.

«Высокая оценка вклада Нурсултана Назарбаева в сохранение мира и стабильности, а также в создание благоприятных условий для налаживания и развития сотрудничества на межгосударственном уровне дана в письмах и телеграммах руководителей и представителей международных и зарубежных организаций, дипломатических миссий», — отмечает пресс-служба Акорды.

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Поздравительные послания в адрес Президента пришли от генерального секретаря ОДКБ, председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, от президента Делового совета ЕАЭС, председателя Экономического суда СНГ, представителя Парламента РК в Межпарламентской ассамблее СНГ и Парламентской ассамблее ОДКБ, также свои поздравления направил посол Индонезии в РК, председатель Комитета АСЕАН в Астане, председатель делегации по связям со странами Центральной Азии и Монголии Европейского парламента, посол США в Казахстане, зампредседателя и главного секретаря Болгарской индустриальной ассоциации, председатель Межгосударственного авиационного комитета.

«Особые заслуги Главы государства в укреплении сотрудничества и усилении межгосударственной кооперации в регионе отмечаются в многочисленных письмах и телеграммах государственных и общественных деятелей, а также представителей коммерческих структур и граждан Российской Федерации», — отмечается на сайте Аккорды.

Свои поздравления направили также главы республик Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Ингушетии, губернаторы Санкт-Петербурга, Саратовской, Астраханской, Курской областей, руководитель фракции ЛДПР Госдумы РФ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, ряд депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экс-президент Ингушетии, ректор Московского государственного института международных отношений, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, председатель Совета благотворительного фонда «Урал», член Российской академии наук, главный геронтолог Санкт-Петербурга, заслуженная артистка РФ Анита Цой, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», учредитель «Фонда Валерия Гергиева».

Высокий авторитет Главы государства в международной политике и его роль в глобальных экономических процессах отмечены в поздравительных посланиях от имени председателя правления Евразийского банка развития, вице-президента ПАО «Транснефть», главы правления банка «ВТБ», руководителей ООО Access Industries, от руководителей «Роснано», «Газпрома», «Автоваза», ПАО «НК «Русснефть», «Сбербанк», «Газпром нефть», от президента ОАО «РЖД», генерального директора ПАО «КАМАЗ», «БПС-Сбербанк», «Интер РАО ЕЭС», руководства «ИТАР-ТАСС», МТРК «МИР». Телеграммы с теплыми пожеланиями Главе государства направили также казахстанцы — заслуженные деятели, представители интеллигенции и отдельные граждане. С содержанием многих писем и телеграмм перекликается поздравление семьи Рогалевых из Астаны.

«Сегодня весь мир знает и уважает суверенный Казахстан как миролюбивое и динамично развивающееся государство. Проводимые Вами реформы уверенно ведут нашу страну и наш народ к процветанию. Миротворческие миссии, глобальная выставка EXPO-2017, постоянный ввод в строй все новых и новых предприятий, согласие и дружба в стране создали мощную платформу и стали залогом дальнейшего развития независимого Казахстана», — написали жители Астаны в письме на имя Президента.

Многочисленные поздравительные адреса поступили также от руководителей министерств и ведомств, акимов областей, представителей депутатского и дипломатического корпуса, руководителей национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций страны.