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08:26 (мск), источник: РИА Новости

В ГД внесли законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев внес в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник: РИА Новости

Соответствующие поправки предлагается внести в 205.1 статью УК РФ.

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Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую и террористическую деятельность в целом.

«Необходимость реализации законодательной инициативы обусловлена тем, что терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым “рынком труда” и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями», — отмечает автор инициативы в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.

На этом фоне представляются чрезвычайно опасными призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное их оправдание, подчеркивает депутат.

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«Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает “комиссионные”. Их сумма колеблется в зависимости от “ценности” завербованного», — говорится в пояснительных документах.

Предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участия в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), частями третьей и четвертой статьи 206 (захват заложника), частью четвертой статьи 211 (угон воздушного судна, сопряжённый с совершением теракта) УК РФ, а также подготовку, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений или руководство его совершением, а равно финансирование или терроризма по части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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