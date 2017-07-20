В ГД внесли законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов

Источник: РИА Новости

Соответствующие поправки предлагается внести в 205.1 статью УК РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую и террористическую деятельность в целом.

«Необходимость реализации законодательной инициативы обусловлена тем, что терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым “рынком труда” и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями», — отмечает автор инициативы в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.

На этом фоне представляются чрезвычайно опасными призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное их оправдание, подчеркивает депутат.

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«Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает “комиссионные”. Их сумма колеблется в зависимости от “ценности” завербованного», — говорится в пояснительных документах.