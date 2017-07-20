Горст считает, что в Омске пока не нашлось достойного кандидата в мэры
Спикер Горсовета объяснила, почему нынешний состав Горсовета не выбрал градоначальника.
Спикер Горсовета объяснила, почему нынешний состав Горсовета не выбрал градоначальника.
Сегодня, 20 июля, спикер Горсовета Омска Галина Горст на
Галина Горст, спикер Горсовета Омска:
— За этот период произошли изменения в полномочиях главы города. Было два варианта непрямых выборов:
Остановились на втором варианте. Пробные выборы мы проводили 19 апреля. Конкурс объявлен, но это придется делать новому составу Горсовета. Если он изберет мэра, ответственность будет разделена между депутатами и мэром. И основное, почему мы не избрали нового мэра: наверно, нет достойной кандидатуры на этот пост.
Отметим, что вчера, 19 июля Горсовет принял отставку мэра Омска Вячеслава Двораковского. Сейчас обязанности градоначальника до ноября исполняет Сергей Фролов.
Нового мэра Омска выберет новый состав Горсовета в конце ноября.