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09:00 (мск), источник: Om1.ru

Горст считает, что в Омске пока не нашлось достойного кандидата в мэры

Спикер Горсовета объяснила, почему нынешний состав Горсовета не выбрал градоначальника.

Сегодня, 20 июля, спикер Горсовета Омска Галина Горст на пресс-конференции объяснила, почему нынешний созыв городского парламента не выбрал нового главу города. По ее словам, достойного кандидата на этот пост пока не нашлось.

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Галина Горст, спикер Горсовета Омска:

 — За этот период произошли изменения в полномочиях главы города. Было два варианта непрямых выборов: сити-менеджер с обрезанными полномочиями и градоначальник на конкурсной основе.

Остановились на втором варианте. Пробные выборы мы проводили 19 апреля. Конкурс объявлен, но это придется делать новому составу Горсовета. Если он изберет мэра, ответственность будет разделена между депутатами и мэром. И основное, почему мы не избрали нового мэра: наверно, нет достойной кандидатуры на этот пост.

Отметим, что вчера, 19 июля Горсовет принял отставку мэра Омска Вячеслава Двораковского. Сейчас обязанности градоначальника до ноября исполняет Сергей Фролов.

Нового мэра Омска выберет новый состав Горсовета в конце ноября.

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Горст считает, что в Омске пока не нашлось достойного кандидата в мэры
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