Во Владивостоке ВМФ принял на вооружение корвет из Хабаровского края

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке сегодня, 20 июля, прошла торжественная церемония подъёма военно-морского флага на корвете «Совершенный», который изготовили в Комсомольске-на-Амуре. Корабль вошёл в боевой состав Тихоокеанского флота. На событие прибыл губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который поздравил всех с этим событием.

«Совсем недавно, несколько месяцев назад, мы здесь присутствовали и принимали участие в передаче подводной лодки с названием “Комсомольск-на-Амуре”, которая сегодня несёт боевую вахту. И вот, сегодня — второе яркое событие в жизни судостроительной отрасли не только Хабаровского края, но и всей России. Первый надводный корвет передан Военно-морскому флоту и будет нести вахту. Для нас это очень важно, — озвучил Вячеслав Шпорт. — Я хочу обратиться ко всем судостроителям Комсомольска-на-Амуре, которые и днём, и ночью работали над тем, чтобы выполнить задачи, поставленные министерством обороны, поставленные руководством страны по передаче первого, головного корвета. Я надеюсь, что коллектив предприятия сегодня уже набирает хорошие обороты и все остальные военные заказы выполнит в срок».

Также участников события поздравил главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Королёв, который не смог присутствовать на церемонии поднятия флага на «Совершенном» лично. Он отметил, что самое важное событие в истории корабля — его рождение как боевой единицы флота.

«Вслед за “Совершенным” уже в ближайшие годы последуют корветы “Громкий”, “Герой России Алдар Цыденжапов”, “Резвый”. Все они будут построены здесь, на Амурском заводе. К настоящему времени Военно-морской флот полностью восстановил своё присутствие в оперативно важных районах. Такие корабли необходимы флоту. Примечателен тот факт, что корабль принимается накануне исторического события в жизни Военно-морского флота и страны — первого главного военно-морского парада, который пройдёт 30 июля в Санкт-Петербурге и в Кронштадте и символизирует морскую мощь государства», — адресовал приветствие собравшимся Владимир Королёв.