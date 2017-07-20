Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
9 вредных советов загорающим
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
11:55 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке ВМФ принял на вооружение корвет из Хабаровского края

На «Совершенном» подняли военно-морской флаг.

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке сегодня, 20 июля, прошла торжественная церемония подъёма военно-морского флага на корвете «Совершенный», который изготовили в Комсомольске-на-Амуре. Корабль вошёл в боевой состав Тихоокеанского флота. На событие прибыл губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который поздравил всех с этим событием.

«Совсем недавно, несколько месяцев назад, мы здесь присутствовали и принимали участие в передаче подводной лодки с названием “Комсомольск-на-Амуре”, которая сегодня несёт боевую вахту. И вот, сегодня — второе яркое событие в жизни судостроительной отрасли не только Хабаровского края, но и всей России. Первый надводный корвет передан Военно-морскому флоту и будет нести вахту. Для нас это очень важно, — озвучил Вячеслав Шпорт. — Я хочу обратиться ко всем судостроителям Комсомольска-на-Амуре, которые и днём, и ночью работали над тем, чтобы выполнить задачи, поставленные министерством обороны, поставленные руководством страны по передаче первого, головного корвета. Я надеюсь, что коллектив предприятия сегодня уже набирает хорошие обороты и все остальные военные заказы выполнит в срок».

Также участников события поздравил главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Королёв, который не смог присутствовать на церемонии поднятия флага на «Совершенном» лично. Он отметил, что самое важное событие в истории корабля — его рождение как боевой единицы флота.

«Вслед за “Совершенным” уже в ближайшие годы последуют корветы “Громкий”, “Герой России Алдар Цыденжапов”, “Резвый”. Все они будут построены здесь, на Амурском заводе. К настоящему времени Военно-морской флот полностью восстановил своё присутствие в оперативно важных районах. Такие корабли необходимы флоту. Примечателен тот факт, что корабль принимается накануне исторического события в жизни Военно-морского флота и страны — первого главного военно-морского парада, который пройдёт 30 июля в Санкт-Петербурге и в Кронштадте и символизирует морскую мощь государства», — адресовал приветствие собравшимся Владимир Королёв.

Как писало РИА «Восток-Медиа», длина корвета составляет более 100 метров, водоизмещение — 2220 тонн. «Совершенный» способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. На корме находится вертолётная площадка с ангаром для базирования Ка-27 в противолодочном варианте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь