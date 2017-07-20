Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
9 вредных советов загорающим
Первый результат после поручения Путина разобраться с «борзотой»
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
США "бьют" Россию по соплам - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
СМИ: Киев обвиняют во вмешательстве в выборы США
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Политические битвы
12«Мать Ганга»
09:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Путин обсудил с членами правительства продвижение заявки Екатеринбурга на Экспо-2025

МОСКВА, 20 июля, ИА УралПолит.Ru. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил продвижение заявки Екатеринбурга на проведение Экспо-2025".

«С учетом опыта нашей страны в принятии крупных, масштабных мероприятий уверен, что мы можем достойно выступить и организовать в Екатеринбурге Экспо-2025», — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга подчеркнул, что международная выставка ИННОПРОМ станет «хорошей репетицией» для Екатеринбурга как города-кандидата на Экспо-2025. Он пояснил, что в этом году в ИННОПРОМЕ приняли участие 650 компаний, площадку посетили 50 тысяч человек из 98 стран.

Глава государства, в свою очередь, посоветовал поработать над заявкой.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», кроме уральской столицы на проведение мероприятия претендуют Париж, Осака и Баку. Если Екатеринбург выиграет конкурс, то выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема Экспо-2025 — «Преобразуя наш мир: доступные инновации — для наших детей и будущих поколений».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты пострадавшим вкладчикам «Югры»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь