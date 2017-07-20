Путин обсудил с членами правительства продвижение заявки Екатеринбурга на Экспо-2025

«С учетом опыта нашей страны в принятии крупных, масштабных мероприятий уверен, что мы можем достойно выступить и организовать в Екатеринбурге Экспо-2025», — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга подчеркнул, что международная выставка ИННОПРОМ станет «хорошей репетицией» для Екатеринбурга как города-кандидата на Экспо-2025. Он пояснил, что в этом году в ИННОПРОМЕ приняли участие 650 компаний, площадку посетили 50 тысяч человек из 98 стран.

Глава государства, в свою очередь, посоветовал поработать над заявкой.