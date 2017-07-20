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09:13 (мск), источник: СуперОмск

Полпред Меняйло раскритиковал Омскую область за работу с обманутыми дольщиками

Регион на совещании с участием полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло представлял первый заместитель губернатора Андрей Новоселов.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание по проблемам обманутых дольщиков, сообщает tayga.info. Заместитель генпрокурора России Иван Семчишин заявил, что в Омской области каждый строящийся дом является проблемным. По словам заместителя министра строительства России Никиты Стасишина, ситуация в регионе с обманутыми дольщиками является наиболее тяжелой.

Первому заместителю губернатора Андрею Новоселову, который представлял Омскую область на совещании, напомнили, что в регионе существует 21 проблемный объект. В 2017 году удалось достроить лишь один. Еще четыре планируется сдать до нового года. По 13 домам идут суды или к ним вообще не приступали — неизвестны источники финансирования.

Новоселов пытался возразить, что федеральным Минстроем согласован график достройки проблемных домов, но Никита Стасишин рекомендовал ему «не вводить полпреда в блуд». «До тех пор, пока человек не получит квартиру, он не должен быть исключен из реестра!», — настаивал Сергей Меняйло, заявивший, что в Омской области доведенных до договора с ЖСК из реестра обманутых дольщиков вычеркивают, чтобы не портить статистику.

Представитель региона эти факты отрицал, но полпред настоял на своем: «Друзья, если я говорю, что вы исключаете, я это не из головы взял, поэтому давайте будем воспринимать то, что я вам говорю, как достоверные факты».

В завершении зам главы Минстроя РФ Никита Стасишин добавил, что в Омской области контролирующие органы «вообще не работают с проблемными объектами».

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