Гостям ВЭФ предложат коктейль из лимонника и шоколад с морской солью

Источник: Восток Медиа

Российские и зарубежные делегаты сентябрьского Восточного экономического форума во Владивостоке будут не только участвовать в деловых обсуждениях, но и пройдутся по «Улицам Дальнего Востока». Все дальневосточные регионы вновь организуют свои павильоны на набережной ДВФУ.

По информации краевого департамента культуры, экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего павильона «Лотос» и нового — «Сихотэ-Алинь». Первый вместит историческую экспозицию об основных этапах развития Приморского края — с выставками о Владивостокской крепости, крестьянском переселении в Приморье, эпохе порто-франко, становлении Тихоокеанского флота. Новый объект «Сихотэ-Алинь» будет состоять из условных секций, символизирующих наивысшие вершины хребта: горы Аник, Облачная, Высокая, Снежная. Экспозиция продемонстрирует экономический и социальный потенциал региона, природные богатства и достижения промышленности.

Помимо этого, на площадке Приморского края организуют фотовыставку, интерактивную зону «Камера! Мотор! Снято!» и эко-бар.

«Эко-бар будет выполнен в форме отпечатка лапы тигра — символа Приморья, изображённого в геральдике региона. Здесь можно будет попробовать специально разработанные безалкогольные коктейли из дикоросов, произрастающих на территории края: элеутерококка, лимонника, кишмиша, шиповника и других. Также гости смогут продегустировать оригинальные продукты местных производителей: конфеты “Птичье молоко” с агар-агаром, шоколад с морской солью и морскими водорослями, хлеб с хитозаном и другие лакомства», — рассказали специалисты.

Побывать на фестивале смогут не только участники ВЭФ, но и все желающие. В течение нескольких дней после окончания форума на «Улицах Дальнего Востока» планируются экскурсии для детей.