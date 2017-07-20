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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Рустем Юсупов упразднил несколько совещательных органов при губернаторе Пермского края

Глава администрации Пермского края Рустем Юсупов, в настоящий момент исполняющий обязанности главы региона из-за командировки Максима Решетникова на авиасалон МАКС 2107, подписал указ о ревизии совещательных органов при губернаторе Пермского края.

Согласно документу, упраздняются следующие коллегиальные органы: общественный совет по здравоохранению, межведомственная комиссия по планированию социально-экономического развития, комиссия по оказанию помощи республике Крым.

В указе поясняется, что эти коллегиальные органы упраздняются в целях оптимизации, по итогам ревизии и в связи с кадровыми изменениями.

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