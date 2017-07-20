Рустем Юсупов упразднил несколько совещательных органов при губернаторе Пермского края
Глава администрации Пермского края Рустем Юсупов, в настоящий момент исполняющий обязанности главы региона
Глава администрации Пермского края Рустем Юсупов, в настоящий момент исполняющий обязанности главы региона
Согласно документу, упраздняются следующие коллегиальные органы: общественный совет по здравоохранению, межведомственная комиссия по планированию
В указе поясняется, что эти коллегиальные органы упраздняются в целях оптимизации, по итогам ревизии и в связи с кадровыми изменениями.