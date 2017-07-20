Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Названа реальная стоимость свадьбы дочери судьи
Как отдыхают российские знаменитости
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Политические битвы
12«Мать Ганга»
09:50 (мск), источник: Om1.ru

И.о. мэра Омска Сергей Фролов будет работать сразу на двух должностях

Чиновник останется руководить департаментом городского хозяйства.

Исполняющий обязанности мэра города Омска Сергей Фролов приступил к новой работе уже сегодня.

Ранее Фролов занимал должность директора департамента городского хозяйства и первого заместителя мэра, однако после ухода с поста мэра Вячеслава Двораковского получил новые обязанности в соответствии с Уставом города.

Напомним, вчера мэр Двораковский подал прошение об отставке, которое удовлетворил Омский городской совет.

Читайте также
Назначен исполняющий обязанности мэра Омска

Портал Om1.ru выяснил, что Сергей Фролов не оставит департамент городского хозяйства без руководителя. Фролов будет одновременно выполнять обязанности директора ДГХ и и.о. мэра. Часть обязанностей в департаменте ляжет на плечи первого зама Фролова — Евгения Фомина.

Пресс-служба департамента городского хозяйства:

 — Сергей Петрович Фролов сейчас идет на двух должностях, и по ДГХ и как исполняющий обязанности мэра города. Евгений Викторович Фомин — его первый заместитель, соответственно, на ступенечку теперь выше. Сергей Петрович остался директором департамента городского хозяйства.

Уже сегодня, в свой первый рабочий день в новом качестве Фролов провел заседание межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Отметим, руководить городом Сергею Фролову придется до ноября этого года, пока не состоятся выборы нового градоначальника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Горст считает, что в Омске пока не нашлось достойного кандидата в мэры
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты пострадавшим вкладчикам «Югры»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь