И.о. мэра Омска Сергей Фролов будет работать сразу на двух должностях

Исполняющий обязанности мэра города Омска Сергей Фролов приступил к новой работе уже сегодня.

Ранее Фролов занимал должность директора департамента городского хозяйства и первого заместителя мэра, однако после ухода с поста мэра Вячеслава Двораковского получил новые обязанности в соответствии с Уставом города.

Напомним, вчера мэр Двораковский подал прошение об отставке, которое удовлетворил Омский городской совет.

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Портал Om1.ru выяснил, что Сергей Фролов не оставит департамент городского хозяйства без руководителя. Фролов будет одновременно выполнять обязанности директора ДГХ и и.о. мэра. Часть обязанностей в департаменте ляжет на плечи первого зама Фролова — Евгения Фомина.

Пресс-служба департамента городского хозяйства:

— Сергей Петрович Фролов сейчас идет на двух должностях, и по ДГХ и как исполняющий обязанности мэра города. Евгений Викторович Фомин — его первый заместитель, соответственно, на ступенечку теперь выше. Сергей Петрович остался директором департамента городского хозяйства.