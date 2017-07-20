Депутаты Волгоградской гордумы проголосовали за льготный тариф

Как пояснил председатель комитета гордумы по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман, «введение нового тарифа на наземный трамвай для льготников в дополнение к тем пакетам услуг, что уже приняты гордумой ранее, в апреле, — это и есть первый результат данного мониторинга, который мы совместно с мэрией обязательно продолжим».