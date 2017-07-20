Депутаты Волгоградской гордумы проголосовали за льготный тариф
Цена билета на проезд в наземном трамвае снизится вдвое.
Цена билета на проезд в наземном трамвае снизится вдвое.
На заключительной сессии заседания депутаты Волгоградской городской Думы проголосовали за снижение цены за проезд в наземном транспорте для льготных категорий граждан.
С принятием постановления стоимость льготного проездного на 45 поездок в трамвае составит 450 рублей. Ранее цена такого билета длительного действия составляла 900 рублей.
Отметим, что тариф предназначен для пенсионеров, почетных доноров, «чернобыльцев», членов семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, инвалидов,
Новый тариф вступит в силу в ближайшие дни.
Как пояснил председатель комитета гордумы по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман, «введение нового тарифа на наземный трамвай для льготников в дополнение к тем пакетам услуг, что уже приняты гордумой ранее, в апреле, — это и есть первый результат данного мониторинга, который мы совместно с мэрией обязательно продолжим».