Ярошук о рейтинге «убитых» дорог ОНФ: что-то маловато

«Что-то маловато», — сказал Ярошук, когда ведущие зачитали список. Дополнять список он отказался, пояснив, что «у вас передачи не хватит». Градоначальник также отметил, что в ремонте или реконструкции нуждается по его оценкам 40−45% дорог областного центра.