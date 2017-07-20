Ярошук о рейтинге «убитых» дорог ОНФ: что-то маловато
В ремонте или реконструкции, по словам мэра, нуждается 40−45% дорог областного центра.
В ремонте или реконструкции, по словам мэра, нуждается 40−45% дорог областного центра.
Мэр Александр Ярошук в эфире радио «Комсомольская правда» утром в четверг прокомментировал рейтинг «убитых дорог», опубликованный накануне активистами Общероссийского народного фронта.
«Что-то маловато», — сказал Ярошук, когда ведущие зачитали список. Дополнять список он отказался, пояснив, что «у вас передачи не хватит». Градоначальник также отметил, что в ремонте или реконструкции нуждается по его оценкам 40−45% дорог областного центра.