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09:45 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук о рейтинге «убитых» дорог ОНФ: что-то маловато

В ремонте или реконструкции, по словам мэра, нуждается 40−45% дорог областного центра.

Мэр Александр Ярошук в эфире радио «Комсомольская правда» утром в четверг прокомментировал рейтинг «убитых дорог», опубликованный накануне активистами Общероссийского народного фронта.

«Что-то маловато», — сказал Ярошук, когда ведущие зачитали список. Дополнять список он отказался, пояснив, что «у вас передачи не хватит». Градоначальник также отметил, что в ремонте или реконструкции нуждается по его оценкам 40−45% дорог областного центра.

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