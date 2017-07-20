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10:33 (мск), источник: Noi.md

Ночные столкновения и аресты перед зданием парламента

Двое мужчин, которые вечером в среду, 19 июля, принимали участие в акции протеста, организованной перед зданием молдавского парламента политической партией «Наша партия» (ППНП), были задержаны силами правопорядка.

Источник: Noi.md

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел, который цитирует IPN, двое сторонников ППНП в ходе митинга вели себя неадекватно и были доставлены в Инспекторат полиции за злостное неподчинение распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщает полиция, в ходе акции протеста имели место несколько потасовок между протестующими и правоохранителями, участвовавшими в поддержании общественного порядка и спокойствия. В пресс-релизе также отмечается, что «полицейские вмешались с целью пресечения незаконных действий некоторых участников акции протеста, которые намеревались незаконно установить палатки на тротуаре».

В первой половине вчерашнего дня, 19 июля, три непарламентских партии, ПДС, ПППДП и ППНП, анонсировали акцию протеста против изменения избирательной системы, назначив её на сегодня, 20 июля, 9.00.

Вечером того же дня представители ППНП, в числе около 100 сторонников, собрались перед зданием законодательного органа, чтобы выразить своё недовольство решением Постоянного бюро парламента от 19 июля о том, чтобы обсудить на этой неделе проект закона об изменении избирательной системы.

В акции протеста приняли участие вице-председатели партии Дмитрий Чубашенко и Илиан Кашу. Некоторые протестующие провели ночь перед зданием парламента, другие отправились к Инспекторату полиции, чтобы потребовать освобождения задержанных.

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