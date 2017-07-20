Глава свердловского министерства инвестиций решил уйти на понижение

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Сысертского городского округа приняла документы от первого кандидата. Им оказался министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Прием документов на конкурс стартовал с 10 июля и продлится до 24 июля. Первый этап конкурса пройдет с 25 по 29 августа 2017 года, пояснили «Уралинформбюро» в городской думе Сысерти.

В марте 2017 года о желании уйти с министерского поста объявил коллега Нисковских по правительству — Дмитрий Ноженко, на тот момент возглавлявший министерство экономики Свердловской области. В апреле он был назначен на должность главы Ленинского района Екатеринбурга, а Минэкономики до сих пор не обрело постоянного руководителя — на правах и.о. пост занимает замминистра Татьяна Гладкова.