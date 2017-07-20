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10:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава свердловского министерства инвестиций решил уйти на понижение

Нисковских рвется в Сысерть.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Сысертского городского округа приняла документы от первого кандидата. Им оказался министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Прием документов на конкурс стартовал с 10 июля и продлится до 24 июля. Первый этап конкурса пройдет с 25 по 29 августа 2017 года, пояснили «Уралинформбюро» в городской думе Сысерти.

В марте 2017 года о желании уйти с министерского поста объявил коллега Нисковских по правительству — Дмитрий Ноженко, на тот момент возглавлявший министерство экономики Свердловской области. В апреле он был назначен на должность главы Ленинского района Екатеринбурга, а Минэкономики до сих пор не обрело постоянного руководителя — на правах и.о. пост занимает замминистра Татьяна Гладкова.

Стоит отметить, что в конце 2016 года появилась информация о возможном упразднении областного мининвестиций. При этом наименование экономического ведомства относительно недавно изменилось — теперь оно называется «Министерство экономики и территориального развития Свердловской области».

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