Зарплату казахстанских госслужащих могут увеличить на 50 процентов

Источник: Tengrinews

По ее словам, сейчас внедряется новая система оплаты труда госслужащих, которая будет состоять из двух частей: постоянной и переменной.

«Постоянная подразумевает распределение должностей на основе факторно-бальной шкалы. То есть уровень занятия должности будет зависеть от того, какой вклад вносится в достижение стратегических целей госоргана. Если на сегодня оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать размер заработка от того, насколько работает госслужащий и его вносимый вклад», — рассказала Айгуль Шаимова в ходе брифинга в правительстве.

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Она добавила, что вторая часть новой системы оплаты труда будет предполагать внедрение бонусов.

«Система назначения бонусов будет зависеть от оценки деятельности госслужащего, которая будет проводиться ежеквартально. Конечный итог — годовая оценка деятельности госслужащих, которая будет влиять на их результативность и решения вопроса о начислении бонусов», — сообщила она. По ее словам планируется, что бонусы будут получать «превосходные» и «эффективные» работники.

«Всего их разграничивается на 4 категории: “превосходные”, “эффективные”, “удовлетворительные” и “неэффективные”. Мы планируем, что бонусы будут получать “превосходные” и “эффективные” работники», — пояснила Айгуль Шаимова.

Она отметила, что эта система пока находится на стадии обсуждения, ее опробация будет проходить в 2018 году на примере трех госорганов.