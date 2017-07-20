Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
25Юбилей Харрисона Форда
10:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Казахстан приобретет 12 собираемых в Иркутске самолетов Су-30СМ

Сейчас исполняется контракт на поставку двух воздушных судов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Казахстан приобретет 12 самолетов Су-30СМ, которые собираются в Иркутске. В настоящее время исполняется контракт на поставку двух воздушных судов, отметил директор Федеральной службы по веонно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

В июне 2017 года от казахстанской стороны также получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. В 2016 году инозаказчику поставлены два самолета Су-30СМ.

«В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ», — добавил Дмитрий Шугаев.

По словам главы ФСВТС, поставки истребителей Су-30СМ в Белоруссию планируется начать в 2018 году, а закончить — в 2020 году.

«В мае 2017 года с Республикой Белоруссия заключен контракт на поставку 12-ти самолетов Су-30СМ. Поставки планируется начать с 2018 года. Срок реализации, согласно условиям контракта, — до 2020 года включительно», — сообщил Дмитрий Шугаев.

По его словам, поставка будет осуществляться в рамках договора между Россией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Дмитрий Шугаев также сообщил, что поставки истребителей Су-30К Анголе идут в соответствии с договоренностями.

«Реализация контракта на поставку в Республику Ангола самолетов Су-30К продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами», — сказал глава ФСВТС.

Контракт на приобретение Анголой 12-ти истребителей Су-30К был подписан АО «Рособоронэкспорт» в октябре 2013 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры»
В Азербайджане блогера Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным на саммите G20
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь