Казахстан приобретет 12 собираемых в Иркутске самолетов Су-30СМ

Источник: IrkutskMedia.ru

Казахстан приобретет 12 самолетов Су-30СМ, которые собираются в Иркутске. В настоящее время исполняется контракт на поставку двух воздушных судов, отметил директор Федеральной службы по веонно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

В июне 2017 года от казахстанской стороны также получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. В 2016 году инозаказчику поставлены два самолета Су-30СМ.

«В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ», — добавил Дмитрий Шугаев.

По словам главы ФСВТС, поставки истребителей Су-30СМ в Белоруссию планируется начать в 2018 году, а закончить — в 2020 году.

«В мае 2017 года с Республикой Белоруссия заключен контракт на поставку 12-ти самолетов Су-30СМ. Поставки планируется начать с 2018 года. Срок реализации, согласно условиям контракта, — до 2020 года включительно», — сообщил Дмитрий Шугаев.

По его словам, поставка будет осуществляться в рамках договора между Россией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Дмитрий Шугаев также сообщил, что поставки истребителей Су-30К Анголе идут в соответствии с договоренностями.

«Реализация контракта на поставку в Республику Ангола самолетов Су-30К продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами», — сказал глава ФСВТС.