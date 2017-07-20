Казахстан приобретет 12 собираемых в Иркутске самолетов Су-30СМ
Сейчас исполняется контракт на поставку двух воздушных судов.
Сейчас исполняется контракт на поставку двух воздушных судов.
Казахстан приобретет 12 самолетов Су-30СМ, которые собираются в Иркутске. В настоящее время исполняется контракт на поставку двух воздушных судов, отметил директор Федеральной службы по
В июне 2017 года от казахстанской стороны также получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о
«В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ», — добавил Дмитрий Шугаев.
По словам главы ФСВТС, поставки истребителей Су-30СМ в Белоруссию планируется начать в 2018 году, а закончить — в 2020 году.
«В мае 2017 года с Республикой Белоруссия заключен контракт на поставку 12-ти самолетов Су-30СМ. Поставки планируется начать с 2018 года. Срок реализации, согласно условиям контракта, — до 2020 года включительно», — сообщил Дмитрий Шугаев.
По его словам, поставка будет осуществляться в рамках договора между Россией и Белоруссией о развитии
Дмитрий Шугаев также сообщил, что поставки истребителей Су-30К Анголе идут в соответствии с договоренностями.
«Реализация контракта на поставку в Республику Ангола самолетов Су-30К продолжается в соответствии с договоренностями, подписанными сторонами», — сказал глава ФСВТС.
Контракт на приобретение Анголой 12-ти истребителей Су-30К был подписан АО «Рособоронэкспорт» в октябре 2013 года.