Филип представил новую структуру правительства

«Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил парламенту запрос, в котором просит в приоритетном порядке рассмотреть вопрос утверждения новой структуры правительства для реализации реформы центральной власти», — говорится в сообщении.

Таким образом вместо 16 министерств останется всего девять: министерство экономики и инфраструктуры, министерство финансов, Минюст, министерство иностранных дел и европейской интеграции, МВД, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.