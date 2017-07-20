Глава Крыма пока не нашел кандидата на пост главного архитектора

Источник: РИА "Новости"

Аксенов в конце 2016 года освободил от работы главного архитектора Крыма Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева. В начале июля 2017 года Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов прокомментировал отставку, сказав, что Царевой не хватило скорости принятия решений и знания специфики региона.

«Готового человека на должность главного архитектора, который придет и скажет — я вижу, как решить вопрос, пока нет. Я вижу, как это сделать, но тогда мне надо на время главным архитектором становиться. Это ключевая должность», — сказал Аксенов журналистам.

Основные задачи, которые необходимо решать главному архитектору региона — разобраться с градостроительной политикой, покончить с точечной застройкой городов и побережья, выработать архитектурный стиль приморских городов и поселков, отметил глава региона.