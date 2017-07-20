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10:57 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма пока не нашел кандидата на пост главного архитектора

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не нашел достойной кандидатуры на должность главного архитектора республики, подчеркнув, что она является ключевой для систематизации работы по повышению привлекательности полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов в конце 2016 года освободил от работы главного архитектора Крыма Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева. В начале июля 2017 года Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов прокомментировал отставку, сказав, что Царевой не хватило скорости принятия решений и знания специфики региона.

«Готового человека на должность главного архитектора, который придет и скажет — я вижу, как решить вопрос, пока нет. Я вижу, как это сделать, но тогда мне надо на время главным архитектором становиться. Это ключевая должность», — сказал Аксенов журналистам.

Основные задачи, которые необходимо решать главному архитектору региона — разобраться с градостроительной политикой, покончить с точечной застройкой городов и побережья, выработать архитектурный стиль приморских городов и поселков, отметил глава региона.

«Нужны простые решения. Необходимо систематизировать этажность, цвета фасадов, крыш, благоустройство и озеленение городов и поселков, особенно южного берега Крыма, тогда будет совсем другой вид. Пока берег — это и Симферополя касается тоже — с моря и воздуха смотрится не очень привлекательно. Так что с главным архитектором пока проблема», — констатировал Аксенов.

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