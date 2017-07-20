Глава Крыма пока не нашел кандидата на пост главного архитектора

Аксенов в конце 2016 года освободил от работы главного архитектора Крыма Александра Кузнецова и сообщил, что должность займет архитектор из Москвы Анна Царева. В начале июля 2017 года Царева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Аксенов прокомментировал отставку, сказав, что Царевой не хватило скорости принятия решений и знания специфики региона.
«Готового человека на должность главного архитектора, который придет и скажет — я вижу, как решить вопрос, пока нет. Я вижу, как это сделать, но тогда мне надо на время главным архитектором становиться. Это ключевая должность», — сказал Аксенов журналистам.
Основные задачи, которые необходимо решать главному архитектору региона — разобраться с градостроительной политикой, покончить с точечной застройкой городов и побережья, выработать архитектурный стиль приморских городов и поселков, отметил глава региона.
«Нужны простые решения. Необходимо систематизировать этажность, цвета фасадов, крыш, благоустройство и озеленение городов и поселков, особенно южного берега Крыма, тогда будет совсем другой вид. Пока берег — это и Симферополя касается тоже — с моря и воздуха смотрится не очень привлекательно. Так что с главным архитектором пока проблема», — констатировал Аксенов.