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11:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Депутаты предложили упростить оформление земли с хозпостройками

Жители Нижегородской области смогут оформлять в собственность земельный участок без проблем, связанных со сносом вспомогательных построек.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям предложили упростить процедуру оформления земли с дополнительными постройками, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании отметили, что зачастую на земельных участках с жилыми домами расположены различные постройки: бани, гаражи или сараи. Между тем, отсутствие правоустанавливающих документов на эти строения влечет за собой отказ в предоставлении участка как в собственность, так и в аренду.

По словам разработчиков законопроекта, сейчас при оформлении земли люди сталкиваются с необходимостью сносить дополнительные постройки. Хоте, согласно Градостроительному кодексу РФ, никаких разрешений на такие строения не требуются. Такая юридическая коллизия вынуждает людей обращаться в суды. Для решения этой проблемы депутаты предложили исключить требование о документах на дополнительные постройки.

«Люди должны оформлять в собственность земельный участок без проблем, связанных со сносом вспомогательных построек, — отметил председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Андрей Тарасов. — Граждане, владевшие этими строениями до 1991 года, смогут оформить такой земельный участок бесплатно. Для всех остальных расчет оплаты будет производиться муниципалитетом».

Проект изменений в закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области» рекомендовано принять в двух чтениях на заседании регионального парламента 27 июля.

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