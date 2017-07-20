В Петербурге появится Генеральное консульство Узбекистана

Источник: Комсомольская правда

Постановление об открытии в Петербурге Генерального консульства подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. До конца августа Министерство иностранных дел Узбекистана совместно с администрацией Петербурга должны будут решить все организационные вопросы, в том числе выбрать место размещения будущего консульства. А МИДу еще предстоит внести предложения по кандидатурам на новые должности.

Власти Узбекистана отмечают, что таким образом будет легче обеспечивать защиту прав и интересов граждан республики, приезжающих в город на Неве и соседние регионы, оказывать им консультативно-правовую помощь и осуществлять мониторинг потоков мигрантов.