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11:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге появится Генеральное консульство Узбекистана

Где оно расположится, еще предстоит решить.

Источник: Комсомольская правда

Постановление об открытии в Петербурге Генерального консульства подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. До конца августа Министерство иностранных дел Узбекистана совместно с администрацией Петербурга должны будут решить все организационные вопросы, в том числе выбрать место размещения будущего консульства. А МИДу еще предстоит внести предложения по кандидатурам на новые должности.

Власти Узбекистана отмечают, что таким образом будет легче обеспечивать защиту прав и интересов граждан республики, приезжающих в город на Неве и соседние регионы, оказывать им консультативно-правовую помощь и осуществлять мониторинг потоков мигрантов.

К слову, пока в России есть только два Генеральных консульства Узбекистана — в Москве и Новосибирске. Кроме Петербурга в планах властей Узбекистана открыть консульства в Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.

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