В Петербурге появится Генеральное консульство Узбекистана
Где оно расположится, еще предстоит решить.
Где оно расположится, еще предстоит решить.
Постановление об открытии в Петербурге Генерального консульства подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. До конца августа Министерство иностранных дел Узбекистана совместно с администрацией Петербурга должны будут решить все организационные вопросы, в том числе выбрать место размещения будущего консульства. А МИДу еще предстоит внести предложения по кандидатурам на новые должности.
К слову, пока в России есть только два Генеральных консульства Узбекистана — в Москве и Новосибирске. Кроме Петербурга в планах властей Узбекистана открыть консульства в Казани,