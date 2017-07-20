Галина Горст: «Мэром Омска должен стать директор школы»

Сегодня, 20 июля на большой пресс-конференции спикер Горсовета Галина Горст выразила свою позицию на выборы будущего мэра Омска. Они, напомним, намечены на конец ноября.

Глава городского совета набрала первые непрямые выборы градоначальника пробными и долго рассуждала, каким видит будущего руководителя города. По ее мнению, мэром должен быть директор школы.

Галина Горст, спикер Горсовета Омска:

— Если управленец неопытный, город сильно теряет. Мое личное мнение, что мэром надо избирать директора школы. Он отвечает за хозяйство, материальное обеспечение и при этом должен хорошо выглядеть.