Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Что нового в лечении псориаза
Госдеп отреагировал на идею создания Малороссии вместо Украины
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
«Уставшая и неживая»: поклонники о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
25Юбилей Харрисона Форда
11:01 (мск), источник: Om1.ru

Галина Горст: «Мэром Омска должен стать директор школы»

Спикер Горсовета высказала свое видение личности будущего главы города.

Сегодня, 20 июля на большой пресс-конференции спикер Горсовета Галина Горст выразила свою позицию на выборы будущего мэра Омска. Они, напомним, намечены на конец ноября.

Глава городского совета набрала первые непрямые выборы градоначальника пробными и долго рассуждала, каким видит будущего руководителя города. По ее мнению, мэром должен быть директор школы.

Галина Горст, спикер Горсовета Омска:

— Если управленец неопытный, город сильно теряет. Мое личное мнение, что мэром надо избирать директора школы. Он отвечает за хозяйство, материальное обеспечение и при этом должен хорошо выглядеть.

Также глава городского парламента заявила, что решение покинуть пост главы города вчера, 19 июля мэр Омска Вячеслав Двораковский принял самостоятельно. О руководителе города она отзывалась очень тепло.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Галина Горст: «Мэром Омска должен стать директор школы»
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры»
В Азербайджане блогера Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным на саммите G20
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь