Галина Горст: «Мэром Омска должен стать директор школы»
Спикер Горсовета высказала свое видение личности будущего главы города.
Спикер Горсовета высказала свое видение личности будущего главы города.
Сегодня, 20 июля на большой
Глава городского совета набрала первые непрямые выборы градоначальника пробными и долго рассуждала, каким видит будущего руководителя города. По ее мнению, мэром должен быть директор школы.
Галина Горст, спикер Горсовета Омска:
— Если управленец неопытный, город сильно теряет. Мое личное мнение, что мэром надо избирать директора школы. Он отвечает за хозяйство, материальное обеспечение и при этом должен хорошо выглядеть.
Также глава городского парламента заявила, что решение покинуть пост главы города вчера, 19 июля мэр Омска Вячеслав Двораковский принял самостоятельно. О руководителе города она отзывалась очень тепло.