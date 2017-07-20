Айрат Фаррахов: В РТ рано говорить о введении закона о курортном сборе

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 20 июля, «Татар-информ» Диана Авакян). Говорить о перспективе введения закона о курортном сборе в Татарстане еще рано. До этого нужно оценить преимущества и недостатки эксперимента и то, каким образом он будет влиять на проектные регионы в течение установленного времени. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва Айрат Фаррахов.

По словам депутата, климатический фактор скажется на итоговом решении, в этом плане города республики уступают тем же Пятигорску или Кисловодску. Преимуществами региона будут неофициальный статус туристической столицы России и исторически значимые сооружения, некоторые из которых внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Нас также отличает богатая история и уникальное гостеприимство наших жителей. Кроме того, следует упомянуть отлично развитую спортивную инфраструктуру и динамично развивающийся гостиничный сервис», — прокомментировал Фаррахов.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем чтении закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный Правительством РФ. Документ предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой в этих регионах, при этом размер сбора не может превышать 100 рублей.