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11:09 (мск), источник: Новый Калининград

Мэр посетовал, что не может дать вандалам «подзатыльник» или «поджопник»

Ярошук поддержал идею платить горожанам за помощь в поимке вандалов.

Мэр Александр Ярошук в эфире радио «Комсомольская правда» утром в среду поддержал идею платить горожанам за помощь в поимке вандалов. По его словам, в городской администрации рассмотрят такую возможность.

Ярошук также отметил, что действия злоумышленников редко попадают на камеры «Безопасного города», заявил, что занимаются вандализмом подростки, и попросил родителей проводить с детьми профилактические беседы. «Урны, лавки, остановки — это все городская мебель. Это как твоя домашняя мебель. Ну иди, распиши этим баллончиком сервант дома или стену. Я представляю, что тебе родители сделают. И здесь то же самое, просто у меня нет права дать этот подзатыльник или поджопник по-отцовски», — посетовал градоначальник.

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