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11:08 (мск), источник: АиФ Калининград

Алиханов и Ревин официально стали кандидатами на должность главы региона

На пост губернатора претендуют пять человек.

Источник: Аргументы и факты

Антон Алиханов и Игорь Ревин стали зарегистрированным кандидатом на должность главы региона, сообщает пресс-служба регионального Избиркома.

18 июля Избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидата на должность губернатора Калининградской области Игоря Ревина, выдвинутого избирательным объединением «Калининградское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия РФ».

19 июля соответствующую процедуру прошел Антон Алиханов. Оба получили удостоверения зарегистрированного кандидата.

По словам секретаря комиссии Олега Баязитова, у рабочей группы по приему и проверке документов не было замечаний по документам, представленным кандидатами на должность губернатора.

Также на пост губернатора претендуют координатор Калининградского регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин; Екатерина Тимофеева, выдвинутая региональным отделением в Калининградской области политической партии «Российской экологическая партия «Зеленые», и Владимир Султанов, представляющий региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости».

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