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11:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Потенциальный преемник Тулеева сдал документы на пост мэра Нижнего Тагила

Всего на пост главы города претендуют пять человек.

Потенциальный кандидат на пост губернатора Кемеровской области, мэр Нижнего Тагила Свердловской области Сергей Носов подал документы для участия в выборах главы города. Об этом говорится в материалах избирательной комиссии.

Нижний Тагил является единственным городом Среднего Урала, где мэра избирают на прямых выборах. Выборы назначены на 10 сентября.

Кроме Носова на пост главы города уже выдвинуты четыре человека. Среди них Владислав Потанин (КПРФ), Ильдар Раинбаков ЛДПР), Евгений Рохлин (Партия роста) и Никита Чапурин («Патриоты России»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отдельные наблюдатели не исключали, что Носов может стать преемником губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Впрочем, сам он отнёсся к этим слухам спокойно, пожелав главе Кузбасса продолжения работы.

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