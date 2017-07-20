В Молдове утвердили смешанную избирательную систему

До сих пор выборы в парламент проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.