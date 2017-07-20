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11:29 (мск), источник: СуперОмск

В правительстве Омской области не планируют награждать экс-мэра Двораковского

Вячеслав Двораковский не получит государственной награды после ухода с поста мэра Омска.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «СуперОмску», в правительстве Омской области не готовится документов о награждении государственной наградой бывшего мэра Омска Вячеслава Двораковского.

Напомним, что 19 июля Омский городской Совет удовлетворил прошение градоначальника об отставке. Исполняющим обязанности мэра Омска был назначен Сергей Фролов, ранее занимавший пост первого вице-мэра и директора департамента городского хозяйства.

Получение государственной награды или медали часто сопровождает отставку высокопоставленного чиновника. Так, например, в мае ушедший в отставку министр образования Омской области Сергей Канунников был награжден медалью «За высокие достижения».

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