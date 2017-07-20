Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Журналистка «Новой газеты» заявила о нападении на ее дом
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
12:01 (мск), источник: Informburo.kz

Алмазбек Атамбаев выступил против перехода стран СНГ на латиницу

Этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй и властвуй», заявил Атамбаев.

Источник: Informburo.kz

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не поддерживает переход на латинский алфавит, передаёт АКИpress.

«Переход на латиницу не объединяет, а наоборот, отдаляет наши народы. И фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод “разделяй и властвуй”, который использовался против наших народов и в Российской империи, и в СССР. К сожалению, для этого нередко использовались и ученые», — добавил Атамбаев.

Читайте также
Переход на латиницу сблизит казахов по всему миру — Нурсултан Назарбаев

Глава КР отметил, что разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа.

«Нам надо не отрекаться от того, что мы имеем. Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией. Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов — целая плеяда наших учёных и писателей творила на кириллице, и она их устраивала», — сказал президент.

По словам президента, каждое предложение о смене алфавита содержит новое объяснение причины.

«Вот, например, называют причину: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?» — отметил Атамбаев.

После развала СССР Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан перешли на латиницу. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2017 года принять стандарт казахского алфавита на латинице.

В Кыргызстане депутаты в апреле 2017 года предложили перейти на латиницу по примеру Казахстана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кайрат Мами недоволен работой судов ВКО и Карагандинской области
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь