Алмазбек Атамбаев выступил против перехода стран СНГ на латиницу

Источник: Informburo.kz

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не поддерживает переход на латинский алфавит, передаёт АКИpress.

«Переход на латиницу не объединяет, а наоборот, отдаляет наши народы. И фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод “разделяй и властвуй”, который использовался против наших народов и в Российской империи, и в СССР. К сожалению, для этого нередко использовались и ученые», — добавил Атамбаев.

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Глава КР отметил, что разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа.

«Нам надо не отрекаться от того, что мы имеем. Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией. Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов — целая плеяда наших учёных и писателей творила на кириллице, и она их устраивала», — сказал президент.

По словам президента, каждое предложение о смене алфавита содержит новое объяснение причины.

«Вот, например, называют причину: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?» — отметил Атамбаев.

После развала СССР Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан перешли на латиницу. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2017 года принять стандарт казахского алфавита на латинице.