Президент РМ прокомментировал переход к смешанной избирательной системе
Сегодня, во время заседания Парламента Республики Молдова, голосами 74 депутатов, был утверждён проект закона о переходе к смешанной избирательной системе.
Сегодня, во время заседания Парламента Республики Молдова, голосами 74 депутатов, был утверждён проект закона о переходе к смешанной избирательной системе.
Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что переход к новой избирательной системе является его личной инициативой, с которой он выступил в апреле этого года.
Как заявляет президент, проект в полном формате сохранил первоначальную, предложенную им концепцию, а именно:
— Сохранение для партий минимального 6% порога для прохождения в парламент.
— Проведение выборов по одномандатным округам в один тур.
— Избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона.
— Назначение представителей диаспоры в Парламент Молдовы. Что касается количества избирательных участков для диаспоры, был включён дополнительный критерий, которого мы продвигаем с 2015 года, а именно их число зависит от количества избирателей, которые находятся, работают или постоянно проживают в стране, в которой должны быть открыты соответствующие избирательные участки.
Кроме того, президент подчеркнул, что ранее инициатива перехода к смешанной избирательной уже рассматривалась. В 2011 году данная инициатива была включена в программу Партии социалистов, председателем которой я был до моего вступления в должность Президента страны. А в 2014 году эта инициатива была частью программы ПСРМ на выборах, — отметил президент.
Также президент обратил внимание на то, что при разработке проекта закона было учтено пожелание значительной части населения страны, выступающей за реальную и взвешенную политическую реформу на благо граждан.