Президент РМ прокомментировал переход к смешанной избирательной системе

Источник: Actualitati.md

Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что переход к новой избирательной системе является его личной инициативой, с которой он выступил в апреле этого года.

Как заявляет президент, проект в полном формате сохранил первоначальную, предложенную им концепцию, а именно:

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— Сохранение для партий минимального 6% порога для прохождения в парламент.

— Проведение выборов по одномандатным округам в один тур.

— Избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона.

— Назначение представителей диаспоры в Парламент Молдовы. Что касается количества избирательных участков для диаспоры, был включён дополнительный критерий, которого мы продвигаем с 2015 года, а именно их число зависит от количества избирателей, которые находятся, работают или постоянно проживают в стране, в которой должны быть открыты соответствующие избирательные участки.

Кроме того, президент подчеркнул, что ранее инициатива перехода к смешанной избирательной уже рассматривалась. В 2011 году данная инициатива была включена в программу Партии социалистов, председателем которой я был до моего вступления в должность Президента страны. А в 2014 году эта инициатива была частью программы ПСРМ на выборах, — отметил президент.