В Прикамье появилось новое ведомство
Задача Госстройнадзора — оценка качества строительства объектов в регионе.
Задача Госстройнадзора — оценка качества строительства объектов в регионе.
В Пермском крае начинает работу новое ведомство — Госстройнадзор. Основной задачей инспекции является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов на соответствие требованиям обязательных техрегламентов и проектной документации.
Возглавил ведомство заместитель главы регионального Министерства строительства и ЖКХ Василий Билоус.