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11:59 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье появилось новое ведомство

Задача Госстройнадзора — оценка качества строительства объектов в регионе.

В Пермском крае начинает работу новое ведомство — Госстройнадзор. Основной задачей инспекции является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов на соответствие требованиям обязательных техрегламентов и проектной документации.

Возглавил ведомство заместитель главы регионального Министерства строительства и ЖКХ Василий Билоус.

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