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12:16 (мск), источник: Восток Медиа

Госдума изменила закон о «дальневосточном гектаре»

Только в Приморье этого решения ждали 7 тысяч человек — подчеркнули в Минвостокразвития.

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 20 июля, депутаты Госдумы РФ окончательно — в третьем чтении — утвердили поправки в закон о «дальневосточном гектаре». В том числе желающие смогут получить участки, которые считаются сейчас охотничьими угодьями. Поправки в закон подготовило министерство по развитию Дальнего Востока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Закон принят единогласно и в ближайшее время поступит на утверждение в Совет Федерации. Как отметил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат от Камчатского края Константин Слыщенко, «данный законопроект предусматривает ряд изменений и уточнений порядка предоставления так называемого дальневосточного гектара, прошёл все экспертизы».

Заместитель министра Павел Волков подчеркнул: «Мы внесли 65 поправок, учитывающих правоприменительную практику. Любой закон должен реагировать на то, что происходит в реальной жизни, работать для людей. Наиболее острый вопрос — расширение территорий предоставления “дальневосточных гектаров”. Только в Приморье его решения ждут 7 тысяч человек, подавших заявки на получение участков в охотугодьях».

Волков добавил, что все поправки в закон согласованы с парламентским корпусом, минприроды России, дальневосточными регионами и экспертами: «Был выбран оптимальный вариант, устраивающий все стороны. Мы понимаем, что охотники не должны быть ущемлены в своих правах, тем не менее граждане также должны реализовать своё право на получение участка земли на Дальнем Востоке».

Госдума одобрила расширение территории предоставления «дальневосточного гектара» за счёт сокращения так называемых зон «нельзя». Это касается охотугодий, земель лесного фонда и участков над недрами, отмечает пресс-служба минвостокразвития.

«Расширение территорий — главное решение принятого закона. Более 75% земель были закрыты от предоставления “дальневосточных гектаров”. В отдельных регионах эти зоны достигают 88%. Большую часть этих территорий занимают охотугодья. Сейчас этот вопрос решён совместно со всеми заинтересованными сторонами. Уверен, что новые возможности получить “дальневосточный гектар” на открытых территориях привлекут больше новых жителей на Дальний Восток», — подытожил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По мнению разработчиков закона, изменения позволят существенно сократить количество формальных отказов в предоставлении земли. Теперь гражданину обязаны предлагать альтернативу.

Выбирать и получать землю станет ещё проще. Заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ», закон уточняет нормы по порядку введения информации в эту систему и её использованию.

С 1 февраля 2017 года получить гектар на Дальнем Востоке может любой россиянин. Такой возможностью уже воспользовались свыше 97 тысяч человек, подав заявки на безвозмездное пятилетнее использование земли.

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