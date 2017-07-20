Главу ЗАТО Озерск выберут из двух кандидатов

За пост руководителя ЗАТО будут бороться действующий сити-менеджер Евгений Щербаков и сотрудник ПО «Маяк» Андрей Ухтеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Сегодня кандидаты представили свою программу развития муниципалитета и ответили на вопросы членов трехсторонней комиссии. В результате победителями признаны Щербаков и Ухтеров.

Нового градоначальника выберут на внеочередной сессии депутатов.

Напомним, в конце сентября прошлого года депутаты ЗСО одобрили новый порядок избрания глав закрытых административно-территориальных образований. Теперь глава избирается представительным органом округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный глава также возглавляет местную администрацию.