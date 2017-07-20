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12:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Главу ЗАТО Озерск выберут из двух кандидатов

В Озерске конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность главы округа.

За пост руководителя ЗАТО будут бороться действующий сити-менеджер Евгений Щербаков и сотрудник ПО «Маяк» Андрей Ухтеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Сегодня кандидаты представили свою программу развития муниципалитета и ответили на вопросы членов трехсторонней комиссии. В результате победителями признаны Щербаков и Ухтеров.

Нового градоначальника выберут на внеочередной сессии депутатов.

Напомним, в конце сентября прошлого года депутаты ЗСО одобрили новый порядок избрания глав закрытых административно-территориальных образований. Теперь глава избирается представительным органом округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный глава также возглавляет местную администрацию.

Ранее глава города избирался из числа депутатов на первом заседании парламента, а глава администрации (сити-менеджер) назначается представительным органом по результатам конкурса.

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