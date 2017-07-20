Главу ЗАТО Озерск выберут из двух кандидатов
В Озерске конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность главы округа.
В Озерске конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность главы округа.
За пост руководителя ЗАТО будут бороться действующий
Сегодня кандидаты представили свою программу развития муниципалитета и ответили на вопросы членов трехсторонней комиссии. В результате победителями признаны Щербаков и Ухтеров.
Нового градоначальника выберут на внеочередной сессии депутатов.
Напомним, в конце сентября прошлого года депутаты ЗСО одобрили новый порядок избрания глав закрытых
Ранее глава города избирался из числа депутатов на первом заседании парламента, а глава администрации (сити-менеджер) назначается представительным органом по результатам конкурса.