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12:37 (мск), источник: ТАСС

Суд приговорил к 2,5 года участника незаконной акции 26 марта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии Станислава Зимовца, признанного виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Суд постановил признать Зимовца виновным и назначить ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Судом установлено, что Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, «бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль».

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил приговорить Зимовца к трем годам колонии общего режима. Обвиняемый вину не признал.

Его защита полагает, что мера наказания, запрошенная прокурором, не соответствует ни тяжести преступления, ни тем доказательствам, которые содержатся в материалах обвинения.

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Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 («Хулиганство»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По уголовному делу были арестованы шесть человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых, Дмитрия Крепкина и Дмитрия Борисова к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

18 мая суд вынес первый приговор по этому делу — к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии был осужден Шпаков.

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